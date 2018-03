"In 2016 werd gevel geramd, en nu dit" RIJWONING VOLLEDIG VERWOEST NA HEVIGE BRAND DOOR HOUTKACHEL ALEXANDER HAEZEBROUCK

22 maart 2018

02u39 0 Menen Een rijwoning langs de Murissonstraat in Rekkem brandde in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uit. "Ik was tv aan het kijken toen plots brand ontstond aan het plafond", vertelt bewoner Yves Doutreligne (56).

"Toen ik de brand opmerkte, ben ik meteen naar buiten gevlucht en heb ik de brandweer gebeld", vertelt bewoner Yves Doutreligne (56). "In een mum van tijd stond mijn huis volledig in lichterlaaie." De buren werden snel verwittigd en konden ook op tijd hun woning verlaten. "Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak", vertelt burgemeester Martine fournier (CD&V), die 's nachts ter plaatse kwam om de betrokkenen een hart onder de riem te steken.





"De brandweer kon niet verhinderen dat het getroffen huis in vlammen op ging, maar slaagde er wel in om het huis ernaast te vrijwaren. Daar is enkel rook- en waterschade door de bluswerken." Niemand raakte gewond door de brand. De kat van Yves was op het moment van de brand wel spoorloos en is sindsdien nog steeds nergens gezien. "Ik vermoed dat ze zelf de woning is kunnen uitlopen", zegt de bewoner. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Vermoedelijk is er geen kwaad opzet in het spel en werd de brand veroorzaakt door een defect aan de houtkachel. De brandweer was zo goed als de hele nacht in de weer om het vuur te blussen. De ravage werd gisterenmorgen pas echt duidelijk. Het huis is van beneden tot boven verwoest. Alles wat in de woning stond, is in vlammen opgegaan. De politie liet hekken plaatsen voor de woning.





Ongeval

Bewoner Yves Doutreligne (56) die sinds drie jaar in het huis in Rekkem woont, heeft nog niet veel plezier beleefd aan het huis. In februari 2016 richtte een Noord-Franse bestuurder een ware ravage aan in de Murissonstraat. De man ramde toen vier geparkeerde auto's, waaronder een oldtimer van Yves, en kwam pas tot stilstand nadat hij tegen de gevel van het huis van Yves Doutreligne reed. "Ongelooflijk wat ik hier nu al heb meegemaakt", zegt hij. "Twee jaar geleden mijn gevel kapot, en nu is mijn volledige huis weg. Die oldtimer was ook rijp voor de schroothoop en ik had hem nog paar drie maanden geleden gekocht. Gelukkig raakten noch ik, noch mijn buren gewond." Yves kan voorlopig terecht bij zijn kinderen in Moeskroen. Ook de buren, een Franssprekend koppel, zullen een tijdje niet in hun woning kunnen verblijven.