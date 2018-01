"Ik kan niet zwemmen, maar heb alles gedaan om haar te redden" Trucker (29) riskeert straf na dodelijk ongeval HANS VERBEKE EN MATHIAS MARIËN

02u44 0 Jan Van Maele Lodewijk D. liet zich via een buis zakken en trachtte de vrouw te bevrijden van bovenop de auto. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Menen De 29-jarige trucker die verantwoordelijk is voor het ongeval waarbij Martha Tavernier (79) stierf, ondernam vlak na de aanrijding een reddingspoging. Lodewijk D. haalde de vrouw uit het wrak dat in 't Zuidervaartje was beland en hield minutenlang haar hoofd boven water, terwijl hij niet kan zwemmen. Hij denkt nog elke dag aan het ongeval. "Nooit rij ik nog met de vrachtwagen", zegt D., die intussen een andere job heeft.

Het was met hangende pootjes dat voormalig trucker L.D. (29) uit Menen gisteren plaatsnam op het beklaagdenbankje van de politierechtbank.





Op Valentijnsdag vorig jaar lette hij niet goed op toen hij langs de Ring in Brugge invoegde en daarbij de auto aantikte van de 79-jarige Martha Tavernier. De moeder van Brugs schepen Martine Matthys (CD&V) verloor de controle over het stuur en belandde met haar wagen ondersteboven in het Zuidervaartje. Trucker L.D., op weg met een bulkwagen die geladen was met veevoeders, twijfelde niet. "Ik stopte en nam een losbuis in aluminium die aan de zijkant van mijn vrachtwagen hing. Zo kon ik een soort loopbalk maken tussen de oever en de auto van het slachtoffer. Ik durfde niet in het water, want zwemmen heb ik nooit geleerd. Ik slaagde erin het portier te openen en de veiligheidsgordel door te snijden. De vrouw uit de auto trekken, ging ook nog. Maar het ontbrak me aan kracht om haar uit de wagen te hijsen."





Mathias Mariën Martha Tavernier.

Zware dobber

D. hield minutenlang het hoofd van Martha Tavernier boven water, opdat de vrouw niet zou verdrinken. "Na een tijdje arriveerde een politiepatrouille. De agenten kwamen via de losbuis tot bij me. Toen lukte het wel om het slachtoffer uit het water te halen."





D. beseft dat zijn fout het leven heeft gekost van de nog vitale 79-jarige vrouw, die enkele uren na het ongeval in het ziekenhuis bezweek aan haar verwondingen.





"Dat kan ik nooit meer goedmaken en dat knaagt", zegt de man. "Ik sta op met het ongeval en ga er weer mee slapen. Emotioneel is het een heel zware dobber, maar ik besef tegelijk dat mijn situatie in het niets verzinkt in vergelijking met wat de familie van het slachtoffer doormaakt."





Het ongeval deed D. besluiten om nooit nog met een vrachtwagen te rijden. "Ik kan het gewoon niet meer. Los van het ongeval, is het bovendien gewoon niet leuk meer om met een vrachtwagen de baan op te gaan. Het verkeer is veel te druk geworden." Op 19 februari weet L.D. welke straf hij krijgt.