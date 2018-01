"Ik durf er niet meer over te steken" 12-JARIGE VRAAGT VEILIG KRUISPUNT VIA ONLINE PETITIE XAVIER COPPENS EN PETER LANSSENS

02u35 0 Foto Xavier Coppens Zoë Secember steekt niet langer het gevaarlijke kruispunt over. Menen Zoë Secember (12) is het beu. Ze durft niet langer over te steken aan het kruispunt van de Lauwbergstraat met de Schonekeerstraat en Spoorwegstraat. "Het kruispunt moet veiliger. Sinds ik vorige week bijna aangereden werd, wacht ik aan een halte verderop op mijn bus om het kruispunt te vermijden." Om de stad aan te zetten tot actie, is ze via Facebook een online petitie gestart.

In 2012 was er een laatste protestactie door buurtbewoners om het kruispunt van de Lauwbergstraat met de Schonekeerstraat en Spoorwegstraat veiliger in te richten. Er zijn sindsdien enkele ongevallen gebeurd, maar zes jaar later is er niks veranderd aan het gevaarlijke kruispunt. En dus neemt een 12-jarige nu het heft in handen.





70 handtekeningen

"Wagens rijden er te snel, chauffeurs parkeren te dicht bij het kruispunt en dan is het levensgevaarlijk om er over te steken. Vorige week moest ik wegspringen om een auto te ontwijken en dus is de maat vol. Ik ga met de bus naar school, maar wandel speciaal verder naar een andere bushalte om het kruispunt te vermijden", zegt Zoë Secember overtuigd. "Samen met enkele vrienden heb ik een bericht gepost op Facebook. Zonder hulp van volwassenen, want wij kunnen dat ook. Van de tientallen reacties die volgden, was er geen enkele negatief. Ze gaven mij allemaal gelijk dat dit kruispunt moet aangepakt worden. Iemand gaf zelfs een suggestie om een online petitie te starten. Dat deed ik en ondertussen heb ik al meer dan 70 handtekeningen. Dat vind ik echt wel tof."





Het laatste zware verkeersongeluk dateert van 6 februari 2012. Toen werd voetganger Lennert Holvoet gekneld tussen een woning en de wagen. Na een half uur kon de brandweer de jongeman bevrijden. Hij werd met een zware bekkenbreuk afgevoerd. Sindsdien zijn er aan het kruispunt of wat verderop in de Lauwbergstraat verschillende ongelukken gebeurd. De laatste zes jaar is er heel wat gepalaverd, maar oplossingen of aanpassingen zijn er niet gebeurd. De betonnen paaltjes werden geplaatst toen de vangrail in de prak werd gereden en er werden knipperlichten geplaatst die wijzen op een gevaarlijk kruispunt.





Studie

In 2013 liet de huidige schepen van Mobiliteit Dirk Vanholme (N-VA) optekenen dat hij wacht op een provinciale studie.





"Die studie loopt vertraging op, omdat de mankracht ontbreekt om de studie uit te tekenen, maar ze komt er zeker. Toch nemen we dit jaar nog drie kleinere maatregelen. Er komen paaltjes tussen het fietspad en de rijweg in de Lauwbergstraat zodat auto's en vrachtverkeer automatisch trager zullen rijden. In de Spoorwegstraat en Schonekeerstraat komen er ribbelmarkeringen en de vier zebrapaden krijgen reflecterende lichten." Volgens politiecommissaris Stefaan Vannieuwenhuysse is het kruispunt het voorbije jaar niet extra in de aandacht gekomen door verschillende ongelukken. "Met de nodige markeringen en lichten en de verantwoordelijkheid van elke chauffeur is dat kruispunt niet meteen alarmerend te noemen." Zoë Secember twijfelt nog of ze met haar handtekeningen een afspraak zal maken bij de burgemeester.