“Ik denk dat hij me in slaap heeft gekregen met een spray”: uitbaatster café Pauline & Paulette zet kassadief te kijk op Facebook Alexander Haezebrouck

24 maart 2019

11u53 5 Menen Sophie Seyns, medezaakvoerster van café Pauline & Paulette op de Lauweplaats, heeft op Facebook camerabeelden geplaatst van een dief. Die ging er i n de nacht van zaterdag op zondag vandoor met de kassa met startgeld. “In totaal is er zo’n 1.000 euro buit gemaakt", zegt Sophie.

De diefstal gebeurde tussen middernacht en 2 uur. “Ik had net de laatste klanten buiten gelaten en was aan de toog nog papierwerk aan het doen”, vertelt Sophie Seyns.

Met spray beneveld?

“Plots werd ik om 1 uur wakker. Ik ging kijken en zag dat de kassa weg was. Ik heb meteen de politie gebeld en de camerabeelden bekeken. Die man is doodgewoon langs de voordeur binnengekomen, omdat die nog niet op slot was. Ik vermoed dat hij me met een spray moet beneveld hebben, waardoor ik in slaap ben gevallen. Op de beelden is namelijk te zien dat hij iets vast heeft dat lijkt op een spuitbus. Daarna grist hij heel rustig de kassa mee en doorzoekt hij mijn handtas. Daaruit nam hij nog geld, mijn gsm en wat juwelen. In totaal is er zo’n 1.000 euro cash geld weg. Helemaal op het einde had hij door dat er in de zaak bewakingscamera’s hangen. Toen deed hij snel zijn bivakmuts en handschoenen aan, maar het was te laat natuurlijk.”

Sophie plaatste een bericht op Facebook met de beelden van de dief in de hoop de dader te kunnen ontmaskeren. “We vermoeden dat het gaat om een man van Oost-Europese origine", zegt Sophie.

De politie onderzoekt de zaak, maar van de dader is voorlopig nog geen spoor.