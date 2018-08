"Ik breng je naar plaatsen waar niemand heen wil" Spooksteden, grotten, of catacombes verkennen? Dat doet u met de reisgids van Mister C CHRISTOPHE DECONINCK

25 augustus 2018

02u23 0 Menen Ex-rijkswachter? Ex-gedetineerde? Of toch eerder volbloed avonturier? Evident is het allerminst om Christophe Lefebvre (38) kort te omschrijven. Het ene moment verkent hij als een moderne Indiana Jones met gevaar voor eigen leven vergeten grotten en half ingestorte catacombes. Daags erna zit hij weer achter zijn schrijftafel. "Het 'Black Book' waar ik aan werk, wordt een reisgids voor plaatsen waar niemand heen wil, of een zoektocht naar wat niemand wil vinden."

In zijn hoedanigheid van 'Mister C' gaat Christophe op zoek naar de waarheid achter legendes, zoals die van een immens ondergronds meer in de buurt van Rijsel. De catacombes van Parijs verkennen? Check. Ronddwalen in een verlaten cementfabriek, ergens in Wallonië? Afgevinkt. Ons ontvangt de goedgeluimde reus, wiens dolle avonturen online door duizenden fans gevolgd worden, evenwel gewoon in zijn moderne woning in het centrum van Lauwe. En eenmaal deze geboren verteller vertelt, weet hij van geen ophouden.





Op Netflix is sinds kort 'Dark Tourism' te zien, over het verkennen van de obscure wereld. Lijkt verdacht veel op de avonturen die jij op je blog en YouTube-kanaal post?

"Al sinds mijn concept nog in de kinderschoenen stond, heb ik alle mogelijke productiehuizen en televisienetwerken afgedweild. Maar volgens de grootste spelers zijn mijn stunts te gevaarlijk, of speelt mijn verleden me parten. Ik heb natuurlijk geen onbesproken reputatie, want ik heb een tijd in de gevangenis doorgebracht. Dat breekt me nu zuur op. Zo werd ik uitgenodigd voor Van Gils & Gasten, tot die er plots achter kwamen dat ik niet de 'perfecte schoonzoon' ben. Mijn optreden werd last minute afgeblazen. In maart van vorig jaar heb ik, na vele pogingen, contact kunnen leggen met de aggregatiedienst Netflix, die beslist over programma's en financiering. De interesse was aanvankelijk gigantisch, het kon niet snel genoeg gaan. Ik mocht een uitgewerkt script doorsturen, maar toen werd het stil. Niemand nam de telefoon nog op, en via de chatfunctie kreeg ik enkel te horen dat ik moest mailen. Een half jaar later stellen ze plots met veel bravoure hun nieuwe format voor. Ik krijg er grijze haren van in mijn baard!"





Wat houdt je tegen

om naar de rechter te stappen?

"Ach, wie ben ik om het tegen Netflix op te nemen? Een 'nobody' uit het Lauwse hinterland kan niets beginnen tegen zo'n mastodont. Drieduizend advocaten staan klaar om je volledig te kraken bij de minste verkeerde uitspraak. Het volstaat dat ze beweren dat een ander hetzelfde idee had."





Terug naar de weg die je afgelegd hebt.

Waarom is het ontspoord?

"Als jonge snaak ben ik bij de rijkswacht gegaan. Ik koos voor Brussel omdat daar altijd wat te beleven viel. Ik was toen al bedreven in nogal wat gevechtsporten en bij interventies stond ik vooraan om 'erin te vliegen'. Maar na de hervorming van de politiezones werd ons team weggepromoveerd. Ik zou 'wijkagent op een brommertje' moeten worden. Dat zag ik in de fleur van mijn leven niet zitten, dus ik nam ontslag. Maar ik had geen recht op een uitkering. Had ik hiervoor als agent mijn leven gewaagd? Toen heb ik de fout gemaakt om me in te laten met illegale praktijken. Vervolgens vertrok ik naar Zuid-Afrika om mijn kans te wagen als huurling. Dat is anders uitgedraaid dan gepland... Toen ik terugkeerde naar België, stond het gerecht me op te wachten."





Van huurling tot avonturier, daar zit enige

logica in. Maar hoe heb je dan de schrijver

in jezelf ontdekt?

"Mijn celstraf werd omgezet in een werkstraf, die ik in de bib van Wevelgem mocht uitzitten. Daar groeide mijn interesse voor geschiedenis en de directrice stopte me 's avonds telkens wat boeiende lectuur toe. Ik heb fouten gemaakt, maar een tweede kans krijg je niet in je schoot geworpen. Toen ik terug een vrij man was, besloot ik om de dans van de rebellie te ontspringen en op een creatieve manier aan de slag te gaan. Zo is 'Mister C' ontstaan."





Je hebt zowat overal in Europa video's

gemaakt. Wanneer dacht je echt:

'dit loopt fout af'?

"In Varosha, de luxueuze buitenwijk van Famgusta, op Cyprus. Alleen de blauwhelmen mogen daar komen. De Turken hebben van de stad in 1974, na een diplomatiek conflict met de Engelsen, een militaire zone gemaakt. Sindsdien is het een spookstad geworden, met BMW's uit de jaren 70 in de straten en huiskamers waar het licht al 44 jaar brandt. Ik ben er samen met mijn vrouw naartoe gegaan - na grondige research. Maar ter plaatse stonden overal borden met de melding dat indringers doodgeschoten zouden worden. Even slikken. We hadden er geen idee van hoe we dat konden aanpakken, tot plots de oproep voor het middaggebed voor de moslims weerklonk. Toen wist ik dat ik een kwartier had, en ben ik met een camera als een gek door de stad gaan rennen. De geheugenkaartjes hebben we in mijn vrouw haar bh langs de douane moeten smokkelen. (lacht) Maar op dat eiland worden dus mensen gedropt die gestraft zijn of een beperking hebben. Zo'n schandvlekken wil ik in kaart brengen."





Hoelang hoop je hier nog mee door te kunnen gaan? Je hebt tenslotte ook vijf kinderen.

"Zolang ik nieuwe verhalen vind en er zin in heb, ga ik door. En ik blijf verder werken aan mijn YouTube-kanaal en mijn Black Book, én als copywriter. En ik blijf er luidop van dromen om alsnog een kans te krijgen bij één van de grote tv-zenders. Mijn kinderen neem ik trouwens vaak mee op ontdekkingstocht. En mocht het ooit fout aflopen voor mij, dan hoop ik dat ze hun vader zullen herinneren als een moderne Indiana Jones."