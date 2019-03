“Hoe laf is dit?” Kat Frostie beschoten met loodjesgeweer in Lauwe Alexander Haezebrouck

19u15 0 Menen De jonge kater Frostie uit Lauwe is beschoten door iemand met een loodjesgeweer. “De dierenarts is resoluut dat het om een aanval met een loodjesgeweer gaat, hoe laf is dit?”, zegt baasje Sophie Watthez uit de Julien Cagniestraat in Lauwe.

“Frostie was sinds vrijdag plots stukken rustiger dan normaal”, vertelt baasje Sophie Watthez uit Lauwe. “Zaterdagavond nam ik hem bij ons in de zetel. Toen ik hem begon te aaien, merkte ik plots nattigheid op boven zijn staart. Daar was een wondje waar etter uit kwam en het stonk. Toen ik het wilde uitkuisen, liet Frostie dat niet toe en ik zag het wondje ook niet meteen. Ik dacht dat hij misschien wel gevochten had met een andere kater.” Maandag ging Sophie uiteindelijk langs bij de dierenarts in Marke. “Die ontdekte dat de wond een perfect rond gaatje is en dat het niet anders kan dan dat het afkomstig is door een loodje uit een loodjesgeweer. Ik begrijp helemaal niet wie zoiets doet. Dit is zo laf!” Frostie kreeg antibiotica en een ontstekingsremmer. “Zijn wondje moet ook nog thuis verzorgd worden en ik moet hem nog wat medicatie geven, maar hij stelt het goed.” Sophie diende ook een klacht in bij de politie. “Ik hoop dat de persoon die dit doet, gevonden wordt. Ik heb Frostie in september samen met zijn zusje gekocht. Hun moeder was een zwerfkat.”