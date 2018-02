"Het was een zeer emotionele dag" REZNOR SLUIT, 71 PERSONEELSLEDEN VERLIEZEN JOB PETER LANSSENS

22 februari 2018

02u40 0 Menen Het vroegere Reznor in Menen, producent van verwarmingstoestellen op aardgas, sluit de deuren. 71 personeelsleden verliezen hun job. "Het was een zeer emotionele dag", zegt directeur Chris Grammens (50). "We gaan bekijken wat er kan op het vlak van brugpensioen, ontslagvergoedingen en outplacement."

Reznor zit sinds 2011 op een rollercoaster van overnames en maakt nu deel uit van de Nortek-groep, eigendom van Melrose Industries in Engeland. Er zijn diverse redenen waarom het niet goed gaat en de vestiging in Menen in de loop van het jaar, een precieze timing is er momenteel nog niet, sluit. Twee oorzaken vallen extra op. "Er worden steeds minder verwarmingstoestellen op aardgas verkocht, want mensen kiezen nu meer voor duurzame energie", zegt Chris Grammens. "En we verkopen de helft van onze producten in Engeland, waar door de wenkende brexit de Britse pond zakt. Onze omzet krijgt hierdoor rake klappen. Het komt voor iedereen hard aan. Mijn gedachten gaan naar alle collega's uit, ik ken veel van hen persoonlijk. Er is geen andere oplossing dan sluiten, want de concurrentie is zeer agressief. Het is jammer, maar het is de realiteit. Ook mijn eigen toekomst oogt onzeker, want voor mij is het hier eveneens voorbij. Constructief overleg is nu voor alle betrokken partijen de beste oplossing. Ik beloof een optimale opvolging waarin we tot in de details bekijken wat er kan op het vlak van brugpensioen, ontslagvergoedingen en outplacement (begeleiding naar ander werk, nvdr.). De productie verhuist grotendeels naar Monterrey in Mexico en deels naar Brierley Hill in de UK."





Frustrerend

Er verliezen 38 arbeiders en 33 bedienden hun job. "Er was iets op til, maar een sluiting zagen we niet aankomen", zegt Johan Vanneste (50) uit Geluwe, al 31 jaar bediende. "Het loopt verkeerd sinds de laatste overname twee jaar geleden. Het Engelse management laat de planning in het honderd lopen. Zo ontbreken er vaak stukken, waardoor de productie te laat opstart. Heel frustrerend. Ik zet nu een stap terug, zelfs al mocht ik ander werk vinden. Het wordt aanpassen", zucht Johan. Veel werknemers hebben er anciënniteit, maar net daar wringt het schoentje. "Vacatures genoeg, zeker voor technische profielen. Toch belanden deze mensen sowieso in een onzekere situatie", vinden gewestelijk secretaris Véronique Rogiers van arbeidersvakbond ABVV Metaal en vakbondssecretaris Karel Hoorelbeke van bediendenvakbond LBC-NVK. "Moeten ze op interimbasis nieuw werk aanvaarden? Krijgen ze elders een vast contract? Het wordt vaak van nul herbeginnen, met inkomensverlies, zeker voor arbeiders. We gaan daarom voor een goed sociaal plan met een gepaste ontslagvergoeding, zodat de werknemers hun onzekere situatie kunnen overbruggen. Want er zijn er die een gezin met studerende kinderen moeten onderhouden of een huis moeten afbetalen", aldus Rogiers en Hoorelbeke. "Ah, er liepen nog zaken fout hoor", vult Johnny Van Eeckhout (64) uit Menen, al 48 jaar arbeider, aan. "Zo moet je hier bijna per minuut optekenen wat je aan het doen bent. Te veel controle en te veel tijdverlies. Ik mis de familiale sfeer van vroeger", aldus Johnny.





VDAB kan helpen

Reznor zit sinds 1964 in de J&M Sabbestraat in Menen. Er werkten goed 20 jaar geleden in betere tijden tot 150 personeelsleden. "Reznor maakt al heel mijn leven deel uit van Menen. Het is een gevestigde waarde die verdwijnt. Het doet me pijn, als ondernemende burgemeester", zegt Martine Fournier (CD&V). "Het is een persoonlijk drama voor de betrokken werknemers. De stad zal samen met de VDAB een begeleidende rol spelen om hen aan nieuw werk te helpen. Want er zijn veel bedrijven in de regio die werknemers zoeken", aldus Fournier. Vakbonden en directie starten nu op dinsdag 27 februari een informatie- en consultatieronde, voorafgaand aan een sociaal plan. Nortek verdwijnt niet uit ons land. Er komt op termijn een distributiecentrum in de regio Menen, waar in principe 7 mensen aan de slag kunnen. Het verkoop- en administratieteam van Nortek in Zaventem, waar 10 personeelsleden werken, blijft eveneens.