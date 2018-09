"Geld afhalen? Probeer eens in Frankrijk" LAATSTE GELDAUTOMAAT IN REKKEM VERDWIJNT NOG DIT JAAR XAVIER COPPENS

07 september 2018

02u40 0 Menen Halverwege december verdwijnt de laatste bank in het centrum van Rekkem. Met de sluiting van de bank verdwijnt ook de laatste geldautomaat. Inwoners vragen zich af waar ze nu geld moeten afhalen. "We kunnen ouderen toch niet verplichten hun bankkaart mee te geven aan hun buur?" merkt André Sonneville op.

De paniek neemt toe nu de inwoners te horen krijgen dat de allerlaatste bank de deuren sluit. Voor een dorp dat net geen 5.000 inwoners telt, is een geldautomaat geen overbodige luxe. "We schrokken hard toen we hoorden dat nu ook BNP Paribas Fortis de deuren sluit in Rekkem. Twee jaar geleden sloot KBC al het Rekkemse filiaal. Voor onze handelaars en hun klanten is dat een kleine ramp. Waar moet de klant geld afhalen als hij net niet genoeg geld bij zich heeft? En waar kan de handelaar het geld storten? Dat moet toch snel en veilig kunnen gebeuren", vindt Rekkems Unizo-voorzitter Dorine Liefooghe.





De Plaats in Rekkem is ondertussen geëvolueerd van een handelscentrum tot een Plaats met heel wat appartementen en serviceflats waar heel wat ouderen wonen. "Net die ouderen hebben nood aan een geldautomaat. Nu er meer ouderen wonen in het centrum, verdwijnt de geldautomaat", zegt Rekkemse ervaringsdeskundige in de private en sociale woningbouw André Sonneville.





Komende vijftien jaar

"Dat wordt de komende vijftien jaar een probleem voor die generatie die niet vertrouwd is met het digitale bankentijdperk. De oudere inwoners die geen kinderen hebben, of kinderen die veraf wonen, kunnen toch moeilijk een bankkaart en code meegeven met de buur die naar de bank rijdt in het volgende dorp?" In Rekkem waren er 40 jaar geleden nog 11 banken. Chantal Desimpelaere, echtgenote van André Sonneville, runde tot 2008 het zelfstandige bankkantoor ASLK dat vandaag BNP Paribas Fortis heet. Het is net die bank die in december de deuren sluit. "Wij hadden de allereerste geldautomaat in Rekkem. Ik vind het jammer voor onze klanten dat zij niet langer in Rekkem bediend kunnen worden. De politie flitste hier graag in de buurt. Franse autobestuurders die te snel reden moesten bij onderschepping meteen cash betalen. Die chauffeurs stonden dan aan te schuiven aan ons kantoor", merkt Chantal op.





Burgemeester Martine Fournier (CD&V) kreeg al ongeruste telefoontjes. "Ik weet niet goed wat ik kan doen als burgemeester, maar ik zal me goed laten informeren. Het kan toch niet dat Rekkem niet langer over een geldautomaat beschikt."





Besparingsmaatregel

Ook schepen van Lokale Economie Eddy Lust (Open Vld) vindt de beslissing ongehoord. "Waar blijft die dienstverlening van de banken? Geldautomaten waren destijds een besparingsmaatregel en vandaag nemen ze die automaten weer weg. De tijd dat postbodes het pensioen persoonlijk gaven aan inwoners tijdens hun ronde, is ook al lang verleden tijd. In persoonlijke naam betreur ik die beslissing ten zeerste, maar tegen privébanken kunnen wij weinig ondernemen."