"En plots protesteerde het kind in mij" 180 LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN ZWAAIEN DIRECTEUR UIT MET MUSICAL XAVIER COPPENS

25 april 2018

02u35 0 Menen Jo Noreille krijgt een gedroomd afscheidsfeest op 2 en 3 mei. Eentje waarbij 180 (oud-)leerlingen en leerkrachten hem uitzwaaien met een musical. "En ik hoef alleen maar te genieten in de zaal."

Directeur Jo Noreile van de Meense muziek- en woordacademie wordt straks 62 jaar en neemt na een carrière van 42 jaar als leerkracht en directeur afscheid van zijn dierbare academie. Tel daar de jaren bij dat Jo als kind lesvolgde in de academie en dan is de academie net iets meer dan zijn tweede thuis. "Muziekleerkracht Alain Verhoeven vond dat er nog iets groots mocht georganiseerd worden om mijn afscheid te vieren. Indertijd was ik zelf diegene die opvoeringen met leerlingen en leerkrachten regisseerde. Uiteraard vind ik dat een prachtig afscheidscadeau. De musical zal me allicht diep raken."





Een labo

De musical Adeline Perlefine van leerkracht Alain Verhoeven is een bewerkte versie van het stuk 'De Nieuwe'. Leerkracht woord Jeroen Spillebeen, kleinzoon van ereburger Willy, zorgde zelf nog voor een stevige bewerking op maat van de leerlingen van de academie en regisseert de musical. "Zelf heb ik mij toegespitst op het herschrijven van de liedjes van de sprekende rollen. Voor mij is de academie een labo. De voorbije elf jaar was ik directeur en zo heb ik heel wat samenwerkingsverbanden op mijn palmares. Dat die musical nu in het teken van mijn afscheid staat, is een bijzondere eer. Liefst 12 sprekende rollen, 120 zangers en een orkest van bijna 50 muzikanten nemen deel, fantastisch."





Jo begon 42 jaar geleden als leerkracht Woord aan de academie. "Ik gaf er dertig jaar les, maar ergens kreeg ik altijd de kans om de leiding te nemen. Ofwel werd die leiding mij aangeboden, ofwel nam ik ze. Dat ik elf jaar geleden kandideerde om directeur te zijn, was dan ook niet meteen een verrassing. Ik was wel een van de weinige directeurs in Vlaanderen die geen muzikale achtergrond had. Toch wist men dat muziek me na aan het hart lag. Muziek spelen en beluisteren is net als met tekst bezig zijn in een verhaal. En verhalen raken je, of dat nu met woorden of noten zijn."





De laatste maanden leeft Jo met een dubbel gevoel. "Ik heb me lang 27 jaar gevoeld in mijn hoofd, tot plots 60 voor de deur stond. De eerste kwaaltjes, denken aan stoppen en aan een toekomst die kleiner wordt. Voor het eerst protesteerde het kind in mij. Maar goed, als ik zo oud mag worden als mijn vader, heb ik nog mooie jaren voor de boeg. Jaren om te genieten van toneel, muziek, tentoonstellingen, schrijven en lezen.





Terras eerste lesdag

Een ding weet ik zeker. Op 1 september zit ik op een terras in Parijs, want voor het eerst zal er niks moeten op die eerste schooldag", mijmert Jo. De musical start op woensdag 2 en donderdag 3 mei telkens om 19 uur in CC De Steiger. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop via





sandy.deceuninck@menen.be.