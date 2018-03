"Dit jaar nog maar één keer op café geweest" XAVIER COPPENS

10 maart 2018

02u45 0 Menen Luc Dufourmont, bouwjaar 1961. Zanger sinds 1977 in verschillende bands, drie jaar geleden doorgebroken als Roste Luc in tv-reeks Bevergem. Een toonbeeld van de Bourgondische levensstijl, dat ook. En toch gaat hij de uitdaging aan om in juli vier bergritten in de Franse Pyreneeën af te werken. "Men zegt me dat ik het juiste profiel heb." Gevolgd door een bulderlach van jewelste.

Op een druilerige morgen gaat de garagepoort in Rekkem open. Langzaam verschijnt Luc Dufourmont in beeld, koerstenue om het lijf. Het is nog vroeg, en in die outfit zou ook niemand de zanger van Id!ots - en voorheen Ugly Papas - herkennen. Gelukkig maar, want er zou nogal wat gelachen worden. Te zwaar, te oud, te veel historisch gebrek aan sport... Luc haast zich de fiets op, slingert enkele krachttermen richting die verdomde pedalen en koerst dan pijlsnel weg richting Leie. Veel te snel, maar de angst om herkend te worden is groot.





Luc toch, hoe heb je deze

uitdaging ooit aanvaard?

"Men zegt me dat ik het juiste profiel heb. (bulderlach) Nee, serieus. Ik zeg al 35 jaar dat ik wat vaker op die hometrainer moet kruipen. Tot voor kort was ik meer bezig met dat ding te verplaatsen. Fietsen? Tot aan de bakker. Hooguit eens tot in Kortrijk - de baan langs de Leie is gelukkig vlak. Tot het Gentse communicatiebureau Faith het project 'Gran Fondo' op tafel gooide. Peter Lissens zocht vier mannen, onervaren op sportgebied, voor een driedaagse rittenwedstrijd. Dagmar Duportail, met wie ik samenwerkte voor The Breakfast Club, heeft me voorgedragen. Ik heb tien minuten bedenktijd gevraagd - en dus bijna onmiddellijk toegezegd. Al moet ik toegeven dat ik oorspronkelijk dacht dat er slechts één bergrit te kloppen was."





Nog vier maanden te gaan,

maar dat buikje raak je precies niet kwijt?

"Ik heb al vooruitgang geboekt, hoor! De beklimming van de Mont-à-Leux in Moeskroen lukt me al. Alle gekheid op een stokje: ik heb de voorbije maanden echt wel hard getraind. Vorige zomer was ik trots wanneer ik een halfuur overeind bleef op de hometrainer. Vandaag rijd ik al tientallen kilometers op de weg. Toegegeven, in het begin heb ik gevloekt. Die professionele pedalen zijn een ramp - al twee keer letterlijk op mijn bek gegaan. Na enkele lastige trainingen geraakte is 's ochtends het eerste uur niet uit bed. Maar goed, ik maak wekelijks vorderingen en sinds begin deze maand volg ik zo goed en kwaad als het kan het voedingsadvies van diëtist Piet De Pauw."





Een 'losbandige' zanger die zijn

optredens niet afzegt, maar wel

op dieet gaat. Als dat maar goed afloopt...

"Sinds 1 januari was ik slechts één keer in café Central in Rekkem. Dat wil al iets zeggen, hoor. En ik rook nog amper drie tot vier sigaretten per week. Met de wijnclub geniet ik wel nog van een stevig glas. Ik maak mezelf dan wijs dat het geen kwaad kan. Ik ben trouwens al vermagerd, en weeg nog 114 kilogram. Mijn buikje zit er nog, maar kijk eens naar die flanken. Die vetkwabben zijn toch weg, niet?"





Word je langs de Leie

al wielerterrorist genoemd?

"Zo'n vaart loopt het niet. Vroeger had ik zelf altijd miserie met die wielertoeristen langs de Leie. Die hebben altijd de hele weg nodig, dacht ik dan. Maar ik ben nu ook al zelf bijna met mijn smikkel tegen het asfalt gegaan, nadat ik bijna verstrikt geraakt was in de leiband van een hond. En zo worden de anekdotes talrijker. Zoals die ene training waarbij onze mentor Peter Lissens een lekke band kreeg. We zijn dan gaan opwarmen in een restaurant, met Rochefort, vol-au-vent en frietjes. Dat was nu eens een fijne training, zie. (lacht)"





Juli nadert ondertussen wel

met rasse schreden...

"Eerlijk? Ik ga blij zijn als die 22ste juli achter de rug is. 's Nachts word ik badend in het zweet wakker. Ik zie taferelen van klimmende en dalende wielrenners. En op tv zie ik coureurs tegen de vlakte gaan. Maar ik zal niet opgeven - zo ben ik niet. Ik heb me geëngageerd en zal ongelooflijk hard mijn best doen. Ik kan het ook aan, volgens mijn cardioloog. Maar als ik zwarte vlekken zie, dan moet ik stoppen. De kunst zal zijn om het juiste ritme te vinden. En het trainingsschema elke week te volgen. Gemakkelijk is dat niet, maar ik ben een volgzaam type. 's Morgens vroeg trainen, vind ik zalig. Lekker zweten en bij thuiskomst een warme douche nemen. Mijn fiets schoonmaken, is dan weer geen pretje. Maar die dure fiets van Merckx, die moet ik onderhouden. Wel vervelend dat die geen bel hebben - zeg dat maar eens tegen 'De Kannibaal'. Maar je hoort me niet klagen. Dat komt nog wel, als die vervloekte beklimmingen in zicht zijn. Maar ik weet nu al dat ik me na al die uitdagingen eens goed ga laten gaan. En volgend jaar een nieuwe 'challenge'? Wie weet. Een tour met 'Id!ots' door Noord-Korea, bijvoorbeeld!"





Over Id!ots gesproken:

hoe vergaat het je op muzikaal vlak?

"Het belooft een druk jaar te worden. Begin volgende week weten we wie onze nieuwe drummer wordt. Meer dan veertig kandidaten hebben zich ingeschreven voor de autities, waarvan de helft een zeer hoog niveau heeft. Net op tijd, want in mei staan onze eerste concerten op de planning. Voorts zullen de legendarische Two Russian Cowboys hun 30-jarig bestaan vieren met een gelegenheidsreünie. En dan nog iets anders: met Wouter Spaens ben ik bezig met een fragiel project, totaal nieuw voor mezelf. We zien wel!"