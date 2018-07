"De Fransen jennen? Héérlijk toch" WK-gekte stijgt naar hoogtepunt aan landsgrens

10 juli 2018

02u40 0 Menen De halve finale op het WK tegen Frankrijk zet de Meense Barakken onder hoogspanning. Toch zal burgemeester Martine Fournier, in tegenstelling tot haar Wervikse collega, geen grensovergangen afsluiten. "Integendeel, het moet een groot verbroederingsfeest worden."

Café Le Stop in de Rijselstraat, diep in de Barakken. Zowel Belgische als Franse vlaggetjes wapperen. Al snel wordt duidelijk waarom. "Ik ben een Fransman die al 18 jaar café houdt in België", opent Rachid El Hasnaoui. Dan toch volop supporteren voor Les Bleus? "Neen, ik hoop op een Belgische triomf. Ik heb als jeugdtrainer van Excelsior Moeskroen heel veel sympathie voor dit land. En wat coach Martínez tactisch presteerde tegen Brazilië, getuigt van erg veel klasse. Het is het uitgelezen moment voor de Rode Duivels om wereldkampioen te worden. De wedstrijd wordt hier uitgezonden en er zakken zowel Belgische als Franse fans af naar het café. De sfeer wordt uniek, maar zeker niet grimmig. Ik verwacht sportiviteit tussen de twee supportersclans. Natuurlijk kijkt iedereen uit naar de clash. Het is de voorbije dagen hét gespreksonderwerp. Zelfs de klanten die niet zoveel kaas gegeten hebben van voetbal, kunnen er niet over zwijgen."





Lege straten

Iets verderop in de straat, bijna letterlijk op de grens met Frankrijk, treffen we Marie-France Peral aan in haar frituur Chez Porky's. Het varken in haar zaak draagt het truitje van Adnan Januzaj. "Het is hier al voetbal wat de klok slaat", lacht de uitbaatster, die in Moeskroen woont. "De voorbije wedstrijden waren hier live te volgen, maar morgen (vandaag, red.) sluiten we uitzonderlijk de deuren. Het heeft helemaal geen zin om open te doen, want zowel de Fransen als de Belgen kijken naar de match. De straten zullen hier leeg zijn. Ik zal zelf supporteren vanop een fandorp in Moeskroen. De jongste dagen hebben we de Franse klanten al wat gejend, maar omgekeerd geldt dit ook natuurlijk. Heerlijk toch? Het maakt de ambiance er alleen maar leuker op. Zelfs klanten die nog nooit naar een match keken, beginnen opeens over de Rode Duivels te praten."





Extra politie

Wie de wedstrijd vanavond op groot scherm in Menen wil volgen, kan weer terecht op het pleintje aan de Kortrijkstraat en aan de Donkerstraat. Vrijdag vonden zo'n kleine 700 fans de weg naar het WK-dorpje. "We verwachten er nu nog meer", zegt organisator Simon Bulcaen. "We zorgen voor extra security en de controles aan de ingang worden scherper." Burgemeester Fournier is ook op haar hoede. "Er zijn extra politiepatrouilles, maar we denken er niet aan de grens te sluiten voor het verkeer. Ik ga ervan uit dat het straks een verbroedering tussen de twee supportersclans wordt in een optimale sfeer."