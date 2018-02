"Blijven fietsen tot ik erbij neerval" TIM LOWAGIE WIL KEMMELBERG MINSTENS DERTIG KEER BEKLIMMEN XAVIER COPPENS

17 februari 2018

02u37 0 Menen Hoe zamel je geld in voor het goede doel? Door jezelf te laten sponsoren per keer dat je de Kemmelberg bedwingt met de fiets bijvoorbeeld. Tim Lowagie, een sportievelin van 27 uit Lauwe, plant deze straffe stunt om de campagne #cleanekleren van Wereldsolidariteit te steunen. "Dertig keer de Kemmelberg op moet haalbaar zijn", zegt Lowagie langs zijn neus weg.

Tim Lowagie zit niet verlegen om een sportieve uitdaging. Hij bereikte al de top van alle kasseistroken van de wielerklassiekers. Maar de nijdige Kemmelberg zoveel mogelijk beklimmen, is ook voor hem niet niks.





De leerkracht aardrijkskunde aan de Prizma Middenschool in Izegem heeft alvast de 450 leerlingen en leerkrachten achter zich. En dus hoopt hij minstens 3.000 euro in te zamelen voor de campagne #cleanekleren van Wereldsolidariteit, waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de werkomstandigheden van arbeiders in de textielindustrie wereldwijd.





Duurzame sportkledij

"Mijn nicht maakt een werk voor school over duurzaamheid in de wielersport. Omdat ik vroeger nog gekoerst heb, vroeg ze mij of ik geen interessante bijdrage kon leveren. Philipe Gilbert, mijn grote idool, is peter van de campagne #cleanekleren. Dat motiveert me nog meer. Maar ik zorg natuurlijk ook voor een getuigenis voor de schooltaak van mijn nicht." Tim is sinds de kerstvakantie aan het trainen.





"Het is vooral belangrijk om conditie op te bouwen, want op zich is de uitdaging niet moeilijk. Veel techniek komt er niet aan de pas. Ik rijd toertjes van 3,3 kilometer en probeer zo veel als mogelijk de top van de Kemmelberg te bereiken. Dertig keer moet haalbaar zijn, maar het mag ook meer", zegt Lowagie. "Als ik de 30 haal, ga ik ongeveer vijf uur onderweg zijn. Maar ik zal blijven fietsen tot ik erbij neerval."





Facebookpagina

Ondertussen liet Tim een affiche drukken met alle gulle sponsors. Daarnaast zal de Prizma Middenschool in Izegem een sponsortocht organiseren ten voordele van #cleanekleren. En alle vrienden, familieleden en sympathisanten kunnen tevens een bedrag storten.





Dat kan een vast bedrag zijn of ze kunnen een bedrag vermenigvuldigen met het aantal keer dat Lowagie de Kemmelberg opklimt. "Er is een deadline, want mijn nicht moet haar werk eind maart afleveren. Dat betekent dat ik op een zaterdag of zondag in maart tussen 3 en 18 maart de Kemmelberg zal beklimmen. Veel hangt natuurlijk af van het weer. Als het pijpenstelen regent, dan wacht ik liever een week."





Via de Facebookpagina 'Kemmelberg Challenge Tim Lowagie' zal hij enkele dagen op voorhand posten wanneer hij start aan zijn allereerste uitdaging voor het goede doel.





Zelf een bedrag storten kan via www.dono.be.