Zuipwedstrijd met 535 pinten loopt uit de hand: man (24) krijgt werkstraf nadat hij op vernieltocht gaat en politieagenten slaat Jeffrey Dujardin

15 januari 2019

17u52 0 Melle Een 24-jarige man, Sophian M., heeft in beroep een werkstraf van 150 uur gekregen. M. ging na een uit de hand gelopen zuipwedstrijd op vernieltocht in Melle en deelde erna slagen uit aan de politie.

Na een minivoetbaltornooi deed hij met zijn ploeg mee aan een zuipwedstrijd. Zijn ploeg won wellicht niet het tornooi, maar wel de zuipwedstrijd, met maar liefst 535 pinten stonden ze op de eerste plaats. Ze waren met 15 voetballers, dus elk van hen dronk rond de 35 pinten. De twintiger begon daarna aan een agressieve tocht door Melle. In bloot bovenlijf liet hij een spoor van vernieling achter zich, tot hij de politie tegenkwam. Er waren vijf agenten nodig om de gespierde man te overmeesteren.

Door alle stribbelingen werd de man onwel en werd hij in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij beweerde in de rechtbank zich niets te herinneren van die avond. De man had 2,5 promille in zijn bloed en hij had ook enkele lijntjes cocaïne gesnoven. De twintiger riskeerde een gevangenisstraf van 10 maanden, een bevestiging van zijn straf van eerste aanleg. Zijn advocaat , Raan Colman, vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt heeft een drankprobleem dat hij wil aanpakken. Hij is een andere mens geworden na zijn tijd in de gevangenis.” Het hof volgde meester Colman en gaf de man een werkstraf van 150 uur.