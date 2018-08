Zomeruren aan gemeentelijke loketten 08 augustus 2018

Het is niet in Wetteren, maar aan de gemeentelijke loketten van Melle dat er zomeruren worden ingevoerd door de aanhoudende warmte. En dit zeker tot 31 augustus. "Hierbij krijgt het gemeentepersoneel de kans om de werkdag vroeger aan te vatten dan gewoonlijk", aldus het schepencollege. De loketten zijn daarom dagelijks geopend van 7.15 uur tot 12 uur 's middags. Op dinsdag kan je er ook terecht van 14 tot 19 uur. Alle informatie is terug te vinden op de website www.melle.be. (DVL)