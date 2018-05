Zoekactie op Ringvaart na gevonden fiets 29 mei 2018

02u56 0

De brandweer heeft zondagnacht rond 1 uur met een boot gezocht naar een mogelijk vermiste persoon op de Ringvaart, ter hoogte van de Gontrode Heirweg in Melle. Een passant had een fiets met brandend voorlicht in het water zien drijven. Net die brandende lamp deed even het ergste vermoeden. Uiteindelijk werd de actie stopgezet en heeft de brandweer niemand in het water gevonden. Volgens de politie van de zone Rhode & Schelde is niemand als vermist opgegeven. Vermoedelijk gaat het om een vandalenstreek. (JEW)