Zelfs stuur van BMW gestolen 17 maart 2018

In Melle zijn donderdagnacht meerdere mensen slachtoffer geworden van een inbraakgolf. Uit verschillende BMW's werden de boordcomputers en zelfs sturen gestolen. "In totaal gaat het over vijf inbraken, allemaal in de buurt van het centrum", zegt Eric Vandeputte, commissaris bij de politiezone Schelde-Rhode. Eén van slachtoffers, Ann-Sofie, deed gisterochtend aan haar woning in de Rietveldstraat een onaangename ontdekking. "Toen ik naar mijn wagen liep, leek er niks mis, tot ik instapte. Er lag glas overal, er was een raampje ingeslagen en mijn stuur was verdwenen. Daarnaast was alles van waarde, zoals een iPod, meegenomen. Die mensen weten duidelijk waar ze mee bezig zijn, het stuur was professioneel weggehaald." Het was een moeilijke dag, Ann-Sofie heeft een verzekeringskantoor in Merelbeke waardoor ze klanten moest bijstaan die het slachtoffer werden van dezelfde bende.





