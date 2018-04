Wim De Craene is Grootste Mellenaar 24 april 2018

Inwoners van Melle hebben tijdens Erfgoeddag Wim De Craene tot grootste Mellenaar verkozen. De zanger kreeg 313 stemmen achter zijn naam. Leon Huyghe behaalde de tweede plaats met 139 stemmen en Maria Poelman werd derde met 101 stemmen. Wim De Craene werd in 1950 geboren in Gent, maar groeide op in Melle, ging er naar school en naar de jeugdbeweging. Hij kocht zijn eerste gitaar op zijn zestiende en nam in 1970 zijn eerste single op. In de jaren 70 was hij bijzonder succesvol. Hij trad op in heel Vlaanderen en bracht verschillende albums uit. Enkele van zijn meest succesvolle nummers, zoals Tim en Rozanne, dateren uit deze periode.Op 14 september 1990 overleed hij, amper veertig jaar oud, en werd hij begraven op het kerkhof in Melle. (DVL)