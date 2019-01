Vrouwen brouwen Deliria voor borstkankerfonds Didier Verbaere

19 januari 2019

13u56 0 Melle Bij brouwerij Huyghe stond zaterdagochtend een internationaal gezelschap van 18 Belgische, Nederlandse, Amerikaanse, Braziliaanse, Franse en Portugese dames aan de brouwketel om Deliria te brouwen. De brouwerij schenkt 10 euro per hectoliter gebrouwen bier aan Think Pink.

Dit zware, blonde bier van 8,5 procent is het zusje van Delirium Tremens. En hoewel het bier heel wat fan telt in binnen- en buitenland wordt slechts 450 hectoliter gebrouwen. “Het blijft dus een exclusief bier. En dit jaar koppelen we het brouwen aan een goed doel. Per hectoliter gebrouwen Deliria schenken we 10 euro en dus 4500 euro aan Think Pink. Met het geld wordt het brede publiek geïnformeerd rond borstkanker en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker gefinancierd. Het brouwende gezelschap telt ook een aantal dames die momenteel in behandeling zijn voor borstkanker of de ziekte overwonnen, en hiermee zetten ze de actie extra kracht bij”, vertelt CEO Alain De Laet. Op Internationale Vrouwendag op 8 maart zal de nieuwe Deliria op de markt gebracht worden, in aanwezigheid van een aantal van de brouwende dames.