Vrouw die probeert te stelen in rusthuis maar betrapt wordt, riskeert cel: “Wie steelt nu van hoogbejaarden de laatste bezittingen?” Sam Ooghe

04 januari 2019

17u16 0 Melle Een jonge vrouw uit Duitsland (23) riskeert voor de Gentse correctionele rechtbank een celstraf, omdat ze in een rusthuis in Melle probeerde te stelen van hoogbejaarden.

“Het is bijzonder, bijzonder laakbaar om te proberen stelen van hoogbejaarde mensen. Hun laatste bezittingen.” Rechter Caroline Blomme probeerde deze ochtend door de dringen tot een jonge Duitse dievegge. In de lente van 2016 was ze speciaal naar Oost-Vlaanderen afgereisd om er te stelen met kompanen. Ze werd echter gezien op camerabeelden, en kon niets meenemen. Enkele dagen later probeerden nog enkele andere dieven het ook, aldus het parket. “Mevrouw maakte misbruik van de kwetsbare positie van hoogbejaarden", zette de procureur de puntjes op de i. Het parket vraagt een celstraf, eventueel deels met uitstel.

De vrouw erkent dat ze naar het rusthuis ging om te stelen. Aan de rechtbank betuigde ze vandaag haar spijt. Ze hoopt op een milde straf. Eerder werd de vrouw al veroordeeld voor dezelfde feiten, maar in dat proces kon ze zich niet verdedigen. Daarom ging ze in verzet. Ze kent haar straf op 18 januari.