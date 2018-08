Vrijwilliger gemeenteschool gezocht 24 augustus 2018

02u39 0

De Vzw KIGEBAME, KInderen GEmeentelijke Basisschool Melle, is op zoek naar een vrijwilliger die opvang op de school wil verzorgen in september en de eerste week van oktober. En dit van 12.20 tot 13.20 uur en op vrijdag van 15 tot 17 uur. Een kleine vergoeding is voozien. Meer info via directie@gbsmelle.be of 09/252.15.59. (DVL)