Vrachtschip 8,5 uur vast tussen oever en pilaar 02u41 0 Foto Spillebeen Een sleepboot probeert de Poznan tevergeefs vlot te trekken. Melle Het 85 meter lange vrachtschip Poznan heeft gisteren 8,5 uur vast gezeten op de Schelde onder de Mellebrug. Het zat klem tussen de oever en de pilaar die het begin van de oever aanduidt. Om het schip uit de benarde situatie te bevrijden, was het wachten op een sleepboot en op hoogtij.

Het vrachtschip, dat ondanks de Poolse naam onder de Belgische vlag vaart, kwam om 10 uur van de sluizen van Merelbeke met containers bier en suiker. Waarschijnlijk schatte de schipper de bocht niet goed in, waardoor hij die te wijd nam om onder de Mellebrug, ter hoogte van de Sint-Martinuskerk te varen. Het schip ramde een pilaar en kwam vast te zitten tegen de oever. "De voorkant van het schip ligt op de oever", duidde de brandweer 's morgens. "Wanneer het laagtij wordt, rond 15 uur, kan de boot dus beginnen rollen of schuiven."





Geen water

Daarom kwam een andere boot uit Dendermonde om het vrachtschip los te trekken. Toen dat niet lukte, ging de tweede boot iets na de middag tegen de Poznan liggen om het schip te stabiliseren. "Zo kan hij in principe weken blijven liggen", klinkt het bij de brandweer. Het schip raakte niet zwaar beschadigd en maakte geen water.





In de namiddag vorderde de scheepvaartpolitie een sleepboot om de Poznan bij hoogtij, rond 18.30 uur, toch nog los te trekken. Maar de boot die naast het vrachtschip lag, deed rond 18.20 uur nog een poging om de Poznan al vrij te krijgen. Nog voor de sleepboot ter plaatse kwam, was het vrachtschip vrij en op eigen kracht richting Wetteren aan het varen. "Gelukkig, want met het slechte weer dat voorspeld werd, zou het gevaarlijk kunnen zijn als hij er was blijven liggen", zegt burgemeester van Melle Dirk De Maeseneer (CD&V). (WSG)