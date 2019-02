Vlaanderen investeert 6.075.000 euro in wegen : Ook Brusselsesteenweg Melle wordt aangepakt Didier Verbaere

20 februari 2019

15u01 0 Melle De Vlaamse Overheid voorziet 6.075.000 euro in studies en wegenwerken in Melle en Merelbeke. Dat vernam Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) van de bevoegde minister Ben Weyts (N-VA). De komende jaren worden onder meer de R4, de Brusselsesteenweg en fietspaden aangepakt.

Op de R4 scoort het stuk snelweg tussen de complexen Merelbeke en Melle, richting E17, een onvoldoende. De Vlaamse Overheid voorziet hier een volledig heropbouw van de weg waarbij ook de fundering vervangen zal worden. “De aanbesteding is in de tweede helft van dit jaar voorzien. En de uitvoering van de werken op de R4 is in 2020 voorzien. De concrete timing moet nog afgestemd worden met andere werken op de autosnelwegen in Vlaanderen”, zegt minister Ben Weyts.

Ook de aanpak van de Brusselsesteenweg in Melle is opgenomen in het investeringsprogramma 2020. “De doorstroming voor het openbaar vervoer kan en moet daar beter. We gaan bestuderen welke maatregelen kunnen genomen worden en hoe de weginfrastructuur kan aangepakt worden. Er is echter nog geen concrete timing voor mogelijke werken”. De aanleg van een ontbrekend stuk fietspad van het station in Melle en de Potaardestraat zijn ook opgenomen in de planning. “De werken voor de aanleg van het stuk ontbrekend fietspad langs de gewestweg kunnen gerealiseerd worden nadat de werken zijn aanbesteed en de nodige vergunningen zijn bekomen”, klinkt het.

Ben Weyts laat ook een studie uitvoeren voor de aanpak van de structurele files op de E40 tijdens de ochtend- en avondspits tussen Wetteren, Merelbeke en Zwijnaarde. “Die studie moet leiden tot de opmaak van een technisch ontwerp en een bestek voor de uitvoering van de werken. Maar alles zal afhangen van de haalbaarheid, de vergunningen en de budgetten”, besluit de minister. Voor al deze studies en werken is 6.075.000 euro voorzien in de planning.