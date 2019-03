Vito Mory van Bar & Bistro Raposa in Melle is Meilleur Jeune Chef Rôtisseur Didier Verbaere

26 maart 2019

18u43 0 Melle Vito Mory (24), chefkok van Bar & Bistro Raposa in Melle, is verkozen tot Meilleur Jeune Chef Rôtisseur. In Hotelschool Ter Duinen in Koksijde mochten zes finalisten en jonge talenten hun culinaire vaardigheden tonen aan een professionele jury. Vito mag ons land ook vertegenwoordigen op de internationale wedstrijdfinale in Calgary in Canada op 20 september.

“Het doel van deze wedstrijd is om de culinaire expertise van jonge Chef’s Rôtisseurs in de traditie van de Chaîne des Rôtisseurs te stimuleren en te promoten. Het biedt hen de mogelijkheid om hun talent en creativiteit in een internationale arena onder de aandacht te brengen”, aldus de wedstrijdjury. Aan de deelnemende jonge chefs werd gevraagd om vooraf een recept te maken van een voorgerecht met pladijs, een hoofdgerecht met lamszadel en een dessert met chocolade. Op basis van de 22 inzendingen werden 6 finalisten uitgenodigd om gedurende vier uur voor een jury te koken. Vito Mory kreeg de beste quoteringen en is de beste jonge chef van België. Als afgestudeerde aan de Groene Poorte, werkte hij eerst in het restaurant van het Gravensteen in Gent. Zes maanden geleden ging hij aan de slag in de nieuwe brasserie Raposa aan het station van Melle.

“De basisingrediënten kenden we maar ter plaatse kregen we een black-box met ingrediënten waarmee we aan de slag moesten. Pure improvisatie dus. Op die manier kon de jury je vaardigheden en creativiteit testen”, zegt Vito. Hij bereidde pladijs met een jus van aardpeer, een crème van pastinaak en verse garnalen en gemarineerde champignons. Zijn lamskroon serveerde hij met een crème van bloemkool en knolselder en groene asperges. En het chocoladedessert was een combinatie van gepofte quinoa, ganache van twee soorten chocolade en Oost Indische kers. Voldoende om de jury te overtuigen.

“In mijn keuken experimenteer ik graag maar hier in Raposa hou ik het liefst van de klassieke keuken met verse kruiden en lokale ingrediënten. Comfortfood dat ikzelf ook lekker vind. Laer zou ik graag een eigen zaak starten. Ik kreeg door de titel ook al aanbiedingen om elders te gaan werken. Maar ik heb hier een toffe baas en fijne collega’s en werk op wandelafstand van huis. Dus ik blijf liever in Melle”, zegt Vito. Op 20 september wordt hij wel in Canada verwacht waar hij België mag vertegenwoordigen op de Internationale editie van de Meilleur Jeune Chef Rôtisseur.