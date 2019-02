VIDEO. Ophef over islamparodie voor 100 dagenviering op College Paters Jozefieten in Melle Didier Verbaere

27 februari 2019

20u24 1 Melle Er is woensdag ophef ontstaan over een filmpje van een 100 dagenfeestje van studenten van het College Paters Jozefieten. Een 60-tal leerlingen verkleedde er zich met als thema Saoedi-Arabië. Ze zaten te bidden op de speelplaats van de school. Op Facebook werd meteen gereageerd op de ‘kwetsende’ beelden. De school relativeert. “We hadden zeker niet de bedoeling om te provoceren of te kwetsen. Je moet dit bekijken in de carnavaleske sfeer van de 100 dagenviering”, sust algemeen directeur Jan De Gendt.

De laatstejaarsstudenten van de katholieke school in Melle vieren donderdag hun laatste 100 dagen in het College. Sinds maandag komen ze hiervoor verkleed naar school. Maandag op teenslippers als toeristen. Dinsdag als maffiosi uit New York. “Woensdag was het thema ‘Saoedi-Arabië’. Het was zeker niet de bedoeling om iemand te schofferen”, aldus de directeur. Op de speelplaats knielden de leerlingen, verkleed met tulband en lange gewaden, naar Mekka om te bidden.

“Dit kwam zeer respectloos, kwetsend en racistisch over. We hebben niks tegen het thema op zich. Maar moeten ze ons dan afschilderen als IS-strijders? Eén van hen had zelfs een bommengordel om”, zegt Lorina Boterdaele. Zij is oud-leerling van de school en vroeg de school om uitleg. Eén leerling werd inderdaad terechtgewezen en borg de nep-gordel meteen weg. Ook Aumery Van Damme uit Heusden ergerde zich aan de beelden. “Ik vind het ethisch onverantwoordelijk om vandaag met ethnische groepen en religies te lachen”, zegt het ex-schoolraadlid en ondervoorzitter van N-VA Brakel. “Dat een directie zo’n programma goedkeurde, is niet te begrijpen”, zegt hij.

“Je moet dit kaderen in een volledige ludieke week. Als katholieke school dragen we dialoog hoog in het vaandel. We zijn dan ook bereid hier een open gesprek over te voeren, al moet je deze verkleedpartij wel kaderen in de 100 dagensfeer”, besluit directeur De Gendt.