Verzakte graven hersteld op kerkhof Gontrode 16 mei 2018

Enkele verzakte graven op het kerkhof van Gontrode zijn opnieuw gestut door de aannemer die er werken uitvoert. Of de verzakkingen het gevolg zijn van de werken of van een instabiele ondergrond is moeilijk uit te maken. Heel wat kerkhoven in de regio hebben met het probleem te kampen. De werken aan het kerkhof zijn nog in volle gang. Sommige voetpaden op het kerkhof achter de kerk verdwijnen of worden ingezaaid met gras. Ook onregelmatige beplanting en bodembedekking moeten weg zodat de begraafplaats makkelijker te onderhouden is. Er komen nieuwe hagen en planten en de vuilnisbakken worden vervangen door ondergrondse afvalcontainers. Graven waarvan de concessie is verlopen, worden verwijderd. Er komt ook een verbinding tussen de parking naast de kerk en de Kerkwegel. De werken duren tot half juni en kunnen voor hinder zorgen. De kostprijs is geraamd op 110.000 euro.