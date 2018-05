Verkoold lichaam onder puin loods LUGUBERE ONTDEKKING IN UITGEBRANDE HANGAR I&S KEN STANDAERT JURGEN EECKHOUT EN JEFFREY DUJARDIN

16 mei 2018

02u37 0 Melle De brand in de loodsen aan de Vijverwegel in Melle heeft een heel nieuwe wending gekregen. De verzekeringsmakelaar ontdekte een verkoold lichaam onder het puin van het servettenbedrijf I&S.

In de nacht van 26 op 27 april legde een zware brand een groot deel van het loodsencomplex achter de Ecostore aan de Vijverwegel in de as. Een loods met daarin een praalwagen, tractor en materiaal van carnavalsgroep 'De Triangeleers' ging volledig in vlammen op. Ook de aanpalende loods van het bedrijf I&S werd volledig verwoest en de Ecostore liep voor honderdduizenden euro's schade op. De brandweer moest maar liefst anderhalve week nablussen omdat het onder het puin bleef smeulen.





Op 7 mei schrok iedereen zich echter een ongeluk. "Toen de verzekeringsmakelaar de vaststellingen wilde doen, trof hij onder het puin een verkoold lichaam aan", zegt een bron dicht bij het onderzoek. "Het identificatieteam (DVI) onderzocht het lichaam, maar voorlopig is het nog niet duidelijk om wie het gaat en hoe die persoon om het leven is gekomen." De voorbije weken werd niemand als vermist opgegeven.





Het is onduidelijk waarom het slachtoffer in de loods van het servettenbedrijf aanwezig was. Volgens verschillende bronnen hadden de carnavalisten in de late avond, enkele uren voor de brand, lawaai gehoord. Mogelijk gaat het om het dodelijk slachtoffer. "We hebben geen idee wie die persoon is en hoe die daar is terechtgekomen", zegt zaakvoerder van I&S Sahyin Karagoz. "'s Nachts geraak je er niet binnen, want de poort is op slot. Ook via de andere loodsen kan je niet tot bij ons. De enige mogelijkheid is om binnen te breken via het dak. Dan blijven in mijn ogen twee mogelijkheden over: een inbreker of een brandstichter die niet tijdig buiten is geraakt. Een werknemer van ons is het niet, want er is niemand vermist."





Een onderzoeksrechter moet de precieze omstandigheden van het overlijden en de brand onderzoeken. Zo blijft de piste van kwaadaardig opzet net als die van een illegale zwartwerker nog open. De zaakvoerder van het servettenbedrijf werd in mei 2016 veroordeeld voor mensenhandel, zwartwerk en tewerkstelling van illegalen. "Hij kreeg twee jaar cel met uitstel en 60.000 euro boete. Zijn bedrijf kreeg 30.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 165.000 euro", zegt substituut van het arbeidsauditoraat Isabelle Croene. Bij een controle in maart dit jaar stelden de sociale inspectie en RSZ geen inbreuken vast. Het parket kan de oorzaak van de brand nog niet meedelen. Bepaalde bronnen spreken van een kortsluiting, anderen hebben het over brandversnellers.