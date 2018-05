Verdachte opgepakt na inbraakpogingen 28 mei 2018

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) in Melle is zondag rond 12 uur in werking gesteld na enkele inbraakpogingen. In de regio Park ter Linden en in de Spoorlaan in Melle waren er enkele pogingen tot inbraak. De verdachte is een sportieve twintiger met donkere huidskleur. De verdachte kon opgespoord worden, hij werd meerdere malen gespot waaronder aan de Chiro uit Melle. Amper één uur later kon de verdachte opgepakt worden door de politie. (DJG)