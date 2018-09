Veilig en 'gevleugeld' naar school 04 september 2018

02u33 0

De leerlingen van de Sint-Vincentiusschool in Gontrode raakten gisterochtend extra veilig naar school dankzij de aanleg van een 'gevleugeld zebrapad' op het kruispunt van de Kapellendries en de Kerkwegel. Een gevleugeld zebrapad is dubbel zo lang als een gewoon zebrapad en moet dodehoekongevallen helpen voorkomen. Door de bredere oversteekplaats moeten chauffeurs vroeger stoppen en krijgen ze een beter overzicht op het zebrapad. "We moeten afwachten of de maatregel het verkeer kan afremmem. Maar je ziet wel dat bestuurders vroeger stoppen", merkte directrice Hilde Duportail van de Sint-Vincentiusschool op. Deze maand zal het Agentschap Wegen en Verkeer met camera's het zebrapad observeren. Nadien volgt een evaluatie. (DVL)