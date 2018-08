Vandaal steelt bronzen letters van grafzerk 20 augustus 2018

Een vandaal heeft zaterdagnacht een graf op het kerkhof van Melle, tegenover de kerk, onder handen genomen. De dader trok enkele bronzen letters van een zerk en ging ermee aan de haal. De dochter van de overleden vrouw overweegt om naar de politie te stappen en een klacht in te dienen. De buurtbewoners klagen er al een tijdje over jongeren die in de omgeving van het kerkhof en van Mellebrug overlast veroorzaken. (JEW)