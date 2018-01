Van Laetestraat onderbroken tot 31 januari 02u47 0

De Van Laetestraat in Melle is tot eind januari onderbroken ter hoogte van de onderdoorgang van de R4. Ze is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer tot de ingang van het kasteel, dit in beide richtingen vanaf de Gontrode Heirweg. Er is éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf de afrit van de R4 tot de ingang van het kasteel. (DVL)