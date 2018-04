Tuinbouwschool stelt sportinfrastructuur open voor gemeente 10 april 2018

De Tuinbouwschool stelt haar sportinfrastructuur open voor de inwoners van de gemeente. De school stapt in een subsidieproject van de Vlaamse Overheid dat in ruil voor gedeelde infrastructuur subsidies geeft aan scholen. Ook het Sint-Franciscus Instituut en Caritas hebben plannen in die richting. De huurprijs voor de zaal, 14 euro per uur, zal voor de helft worden terugbetaald aan clubs door de gemeente. Onder meer Cercle Melle en de sportdienst zijn geïnteresseerd om de gebouwen van de Tuinbouwschool te gebruiken. (DVL)