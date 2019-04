Tuinbouwschool Melle wint Nederlandse scholenwedstrijd Zeeteelt geselecteerd uit 132 projecten Didier Verbaere

11 april 2019

12u41 4 Melle Tuinbouwschool Melle heeft woensdagmiddag de STEM-wedstrijd Artcadia in Nederland gewonnen. Hun winnende ontwerp ‘Zeeteelt’ haalde het in de finale van elf andere scholen die na een maanden durende wedstrijd hun kijk op de toekomst presenteerden tijdens een spannende slotshow in het Evoluon in Eindhoven.

‘Zeeteelt’ is een uitvinding waarbij hexagonale pontons, gemaakt van het afvalplastic uit de oceanen, de basis vormen om aan landbouw op zee te doen, en ons zo van voedsel kunnen blijven voorzien wanneer de zeespiegel door klimaatverandering stijgt en landbouwgrond schaars wordt.

Het project van de Tuinbouwschool in Melle werd geselecteerd uit bijna 400 inzendingen van in totaal 132 scholen (109 Nederlandse en 23 Vlaamse). Artcadia wordt al voor de elfde keer georganiseerd en wil jongeren van het eerste en het tweede middelbaar laten ervaren hoe boeiend de wereld van techniek is en hen aansporen om na te denken over de stad van de toekomst. In team gingen leerlingen op zoek naar creatieve oplossingen voor de steeds groter wordende uitdagingen rond mobiliteit, water, milieu, ruimte en gebouwen.

“Tijdens de finale bewezen de jongeren over heel wat creativiteit en technisch inzicht te beschikken. ‘Zeeteelt’ is een goed doordacht concept. Het team wist met weinig middelen het probleem helder te verbeelden in een grappige en leuke presentatie. Bovendien kwam Tuinbouwschool Melle stelselmatig met slimme en doordachte oplossingen voor de dag, en dat maakte van hen een terechte winnaar.” Jurylid Kristof Peperstraete, CEO van Arcadis België

De winnaars mogen met hun klas naar Parijs om er een kijkje te nemen achter de schermen van enkele technisch interessante bouw- en infrastructuurprojecten. STEM-leerkracht Geert Baudoncq van Tuinbouwschool Melle reageerde enthousiast: “Artcadia is een fantastisch leertraject waar we begin dit schooljaar zijn ingestapt. Onze leerlingen waren niet enkel creatief bezig met wetenschap en techniek, ze moesten ook nadenken over thema’s zoals klimaatverandering en energietransitie, in team werken en tenslotte hun project voor een volle zaal presenteren. Dat we de finale hebben gewonnen is de kers op de taart!”