Tuin van Eden (Hazard) in Melle 15 juni 2018

Waar? Bij het G-Huis aan de Vogelhoek opende 'De Tuin van Eden', een knipoog naar Eden Hazard en het Aards Paradijs.





Wanneer? De deuren openen 2 uur voor aanvang van de wedstrijd.





Waarom naar daar? "De capaciteit bedraagt 800 personen om het comfortabel te houden", zegt organisator Jo De Graeve. "Onze pinten van Cristal tappen we rechtstreeks uit 4 gekoelde tanks van 500 liter. En we werken met recycleerbare bekers.





Inkom? Dagtickets aan 5 euro, een abonnement voor drie matchen kost 18 euro. Tickets en abonnementen in voorverkoop. De supporters krijgen heel wat gadgets. Info via de Facebookpagina van de Tuin Van Eden.





Prijs van een pint en een cocktail? Een pint kost 2,20 euro, voor een gin-tonic is het 7,70 euro.