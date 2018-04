Treinverkeer onderbroken 04 april 2018

Het treinverkeer heeft gisterenmiddag zware hinder opgelopen na de aanrijding van een persoon ter hoogte van de sporenwissels Meulewijk in Melle rond 13.20 uur. Ongeveer 200 passagiers zaten vast tot ze rond 15 uur konden overstappen op een andere trein die naast hen kwam staan. Intussen reed het treinverkeer om via Aalst. Rond 15.30 waren de sporen vrij en losten de vertragingen gestaag op. De aangereden persoon is overleden. Het gaat om een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het telefoonnummer 1813 of op de website 1813.be.





(WSG)