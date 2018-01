Tim Dhondt verrassend lijsttrekker sp.a 03u00 0

Niet huidig fractieleider Wim Verween, maar sp.a-voorzitter Tim Dhondt trekt in Melle de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Verween krijgt de derde plaats na nieuwkomer en onafhankelijke kandidate Ellen Maes uit Gontrode. Hij zet een stap achteruit omdat hij de partij wil vernieuwen en verjongen.





Huidig gemeenteraadslid Jan Raepsaet, de echtgenoot van Dhondt, verlaat na de verkiezingen dan hoogstwaarschijnlijk de gemeenteraad. Want samen zetelen met je echtgenoot, is wettelijk niet toegestaan. Hij wil wel achter de schermen actief blijven. (DVL)