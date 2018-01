Tijl De Witte in gemeenteraad voor Groen 24 januari 2018

Tijl De Witte heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid voor Groen in Melle. De voorzitter van de lokale afdeling volgt als vijfde opvolger Anneleen Monsieur op. Zij zet een stap opzij om zich te concentreren op haar sportcarrière. Ze vormt al jaren een tandemduo met Griet Hoet in het G-wielrennen en ze willen zich klaarstomen voor het komende WK. Tijl De Witte (44) is reeds 11 jaar actief in de gemeentepolitiek met Groen Progressie Melle (GPS) en werd vorig jaar voorzitter van de lokale partij. Zij zullen nu als Groen naar de kiezer trekken. Samen met fractieleider Dominique Vandermeersch wil De Witte onder meer werk maken van de vermindering van de CO2-uitstoot, van energiezuinig wonen en milieuvriendelijke mobiliteit. "We moeten echt werk maken van milieuvriendelijke maatregelen en het is minstens even belangrijk dat wij als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Ook de verschillende woonkernen moeten meer aandacht krijgen om alle wijken leefbaar te houden", stelt De Witte. (DVL)