Tientallen graven plots verzakt NABESTAANDEN ONGERUST OVER WIE OPDRAAIT VOOR HERSTELLING DIDIER VERBAERE

13 maart 2018

02u54 0 Melle Tientallen graven op het gemeentelijke kerkhof van Melle verzakken langzaam maar zeker. De vraag rijst wie zal opdraaien voor de kosten en het herstel van de zerken. Het schepencollege bekijkt de situatie vandaag ter plaatse.

Op het kerkhof van Melle ter hoogte van het Dorpsplein aan de Scheldebrug liggen tientallen graven er schots en scheef bij. Ze zakken weg in de zachte ondergrond, en niet enkel de grafkelders van tientallen jaren oud waar niemand meer naar omkijkt. Ook recentere graven hebben te leiden onder de verzakking. "Ik wou laatst iets planten op het graf van mijn grootouders. Groot was mijn verbazing toen ik bij het binnenstappen van het kerkhof zag dat ettelijke graven ingezakt waren. Ook het graf van mijn grootouders was verzakt. Hoe zullen ze dit allemaal oplossen en wie zal opdraaien voor de kosten?", vraagt Wendy Hebbelynck zich af.





Schepen Dirk Gistelinck (CD&V), bevoegd voor patrimonium en begraafplaatsen, is op de hoogte van het probleem en neemt vandaag samen met het schepencollege en de technische dienst ter plaatse poolshoogte.





"In principe is elke concessiehouder van een graf inderdaad zelf verantwoordelijk als dat verzakt. En moet iedereen instaan voor het onderhoud en eventuele kosten. Maar als het om een collectief probleem gaat, moeten we als gemeentebestuur een oplossing zoeken", zegt Dirk Gistelinck. "In het verleden waren er nooit problemen. Het kerkhof ligt wel op zeer natte en zanderige grond. We onderzoeken waarom nu plots zoveel graven wegzakken. Pas als we de oorzaak kennen, kunnen we maatregelen nemen", stelt Gistelinck.





Collectief is het probleem in Melle zeer zeker. Want op elke gravenrij in elke hoek van voor- tot achteraan het kerkhof vind je wel enkele scheefgezakte graven.





Architect en gemeenteraadslid Lieven Volckaert (Open Vld) bekijkt het technisch: "Een oplossing is niet zo eenvoudig. De meeste graven liggen op grond die in de jaren 30 werd aangevoerd. Als je daarin begint te graven, dan kan dat in het gebied errond verzakkingen veroorzaken. Graven kunnen ook verzakken onder hun eigen gewicht of na een langdurige periode van intense regen. Ook wanneer een kist verdwijnt na jaren, kan de ruimte zich vullen met de aarde erboven waardoor een graf inzakt. Funderingen onder een zerk gieten, kan een oplossing zijn. Maar dan wordt het lastig om later de graven weer te verwijderen", zegt Volckaert. "De wetgeving is duidelijk. Iedereen is verantwoordelijk voor de bouw van zijn eigen monumenten en graven. Daar kan de gemeente niet voor opdraaien. Maar we kunnen de mensen wel informeren hoe ze een stabiele zerk kunnen laten leggen."