Tien jaar Natuurwetenschap 09 maart 2018

02u57 0

Tuinbouwschool Melle viert op donderdag 29 maart de 10de verjaardag van de opleiding Natuur- en groentechnische Wetenschappen. "Onze studierichting vormt leerlingen met een hart voor de wilde fauna en flora. Dat vieren we in ons natuurgebiedje Buiten Westen met een grillhapje ten voordele van de schoolreis naar de Limousin", zegt leerkracht David Vander Haeghen. Om 19.30 uur is er een voordracht van Vogelbescherming Vlaanderen. Wie erbij wil zijn, graag een seintje voor 20 maart op 09/210. 45.40. (DVL)