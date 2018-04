Succesvol eetfestijn hart onder de riem voor carnavalisten 30 april 2018

02u28 0 Melle Ondanks de zware brand vrijdag in de carnavalshallen aan de Vijverwegel in Melle, hebben de getroffen carnavalisten van 'De Triangeleers' afgelopen weekend hun eetfestijn georganiseerd. Nog zwaar onder de indruk waren ze present.

"Vrijdag gingen we door de hel", zegt Björn Teirlinck, verantwoordelijke voor de wagenbouw bij De Triangeleers uit Merelbeke. De groepen die in de hallen aan hun wagen werken, in totaal acht, zijn zwaar geraakt in hun carnavalshart. Joeri, voorzitter van 'De Dzjakkers', beseft zeer goed dat het een zware klap is: "Over elf maanden is het weer carnaval, het zal moeilijk worden voor de groepen". De Triangeleers hebben het grootste verlies geleden, zij hadden juist grote investeringen gedaan. "We hadden een tractor gekocht en waren klaar om erin te vliegen", zegt Björn. "Om dan alles in vlammen te zien opgaan, is zeer pijnlijk." De hallen waren het hart van het Merelbeekse carnaval. "Er zijn veel vriendschappen ontstaan", zegt Dirk, secretaris van De Dzjakkers. "Zonder die plek, waar we kunnen plannen en bouwen, wordt het zeer moeilijk om het volgende carnaval te halen. We kunnen enkel hopen op een portie geluk en steun om er toch te staan in 2019." Het eetfestijn van De Triangeleers bleek een succes. "Er zijn extra steunkaarten verkocht en de mensen kwamen massaal af", zegt secretaris Davy. (DJG)