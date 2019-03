Subsidies voor pneumatische arm in brouwerij Huyghe Didier Verbaere

12 maart 2019

16u10 0

Brouwerij Huyghe in Melle krijgt 20.000 euro subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de installatie van een pneumatische arm in haar verpakkingsafdeling. De Provincie ondersteunt projecten in de sociale economie en keerde de maximale subsidies uit voor het project in Melle.

In de afdeling werkt de brouwerij samen met de sociale tewerkstelling van de vzw Ryhove. De brouwerij stelt er permanent 15 mensen aan het werk in de sociale economie. “Deze gedeeltelijke automatisatie zorgt ervoor dat de capaciteit met 50 procent kan verhoogd worden. De doelgroepmedewerkers van vzw Ryhove kunnen op die manier van zuiver manueel werk doorgroeien naar machine-operator en kunnen met zekerheid voor een lange tijd aan het werk blijven”, aldus de Provincie in haar motivering.