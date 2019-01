Stoppen slaan door nadat vriendin “avontuurtje” heeft met vriend Wouter Spillebeen

16 januari 2019

16u26 0 Melle Nadat zijn vriendin overspel pleegde in de zomer van 2017, ging een 23-jarige man uit Melle verhaal halen. Hij mocht woensdag aan de rechter uitleggen waarom hij zijn voormalige vriend schopte, sloeg en op de wang verbrandde met een sigaret.

“Het slachtoffer had een avontuurtje gehad met de vriendin van de beklaagde”, vatte de procureur de omstandigheden voor de schermutseling samen. “De beklaagde ging uitleg halen. Hij belde aan en ze begonnen te praten. Hij eiste eerst 500 euro om het hele voorval te vergeten. Dan ontstond een handgemeen. Hij doofde zijn sigaret op de wang van het slachtoffer, sloeg hem en schopte hem nog toen ze op de grond vielen.” De procureur vroeg aan de rechtbank om een werkstraf op te leggen.

“Hij was ooit echt een vriend”, legde de emotionele twintiger uit. “Ik heb inderdaad een sigaret naar hem gegooid. Het was de zijne. We zijn gestopt met vechten toen de oma van het slachtoffer buiten kwam. Ze zei dat ze de politie zou bellen, dus ik ben weggegaan. Volgens mij is hij meer de dader en ik het slachtoffer. Uitlokking is nog niet sterk genoeg uitgedrukt.”

De beklaagde gaat voor een vrijspraak of een opschorting van straf. “Probeer in elk geval om minder uw vuisten te laten spreken”, gaf de procureur hem nog mee. Vonnis op 20 februari.