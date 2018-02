Steun Statiegeldalliantie 14 februari 2018

De gemeente Melle wordt partner van de symbolische Statiegeldalliantie die zich schaart achter het invoeren van statiegeld voor blikjes en flesjes in Vlaanderen. "Zwerfvuil veroorzaakt heel wat overlast en dierenleed en het kost handenvol belastinggeld om het op te ruimen. De Statiegeldalliantie is een samenwerking tussen meer dan honderd Vlaamse en Nederlandse organisaties, bedrijven, steden en gemeenten en burgerinitiatieven. Het is een symbolische actie die past in onze zorg voor de natuur", legt Dominique Vandermeersch (Groen) uit die het punt op de agenda van de gemeenteraad zette. Schepen voor leefmilieu Dirk Ghistelinck (CD&V) volgde de oppositie daarin en keurde de aansluiting bij de alliantie goed. (DVL)