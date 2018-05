Sportterreinen Kouterslag sproeien met vijverwater 30 mei 2018

De gemeente Melle gaat haar sportterreinen op Kouterslag in de toekomst sproeien met water uit de tweede visvijver aan het domein. Aanvankelijk werd bekeken om water uit de nabije Gondebeek te pompen maar dat bleek praktisch niet haalbaar. "We zullen nu een bovengrondse leiding over de beek laten bouwen. Het bestek voor dit werk met een kostprijs van 65.000 euro is opgemaakt en zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd", weet schepen Dirk Ghistelinck (CD&V). (DVL)