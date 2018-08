Spaghettislag geeft carnavalsgroep 'De Triangeleers' weer moed na brand 13 augustus 2018

02u25 0 Melle Carnavalsgroep 'De Triangeleers' komt er na de hevige brand in hun loods in de Vijverwegel in Melle terug bovenop dankzij de benefiet van afgelopen weekend. Zaterdagavond en zondagmiddag kwamen ongeveer 240 sympathisanten spaghetti eten om de vereniging te steunen.

"Dit zal helpen om binnenkort weer een mooie start te kunnen maken", voorspelt Triangeleer Björn Teirlinck. In de nacht van 26 op 27 april legde een brand in het loodsencomplex in de Vijverwegel in Melle al hun materiaal in de as. Onder andere een praalwagen en een tractor van de vereniging gingen in rook op en de loods, waar ook drie bestelwagens van andere carnavalsgroepen stonden, werd vernield. Ook een aanpalende loods en de Ecostore deelden in de klappen.





Om het verloren materiaal meteen terug aan te kopen was er geen geld. "We moeten van onder nul beginnen", zei Teirlinck na de brand. De vereniging besloot een benefiet te organiseren in het Sint-Franciscusinstituut om de kas weer wat te spijzen.





In totaal werden voor zaterdagavond en zondagmiddag ongeveer 240 borden spaghetti gereserveerd. "Dat is een mooie ruggensteun", reageert Teirlinck. "Het doet deugd om te zien, zeker omdat we het op zo'n korte termijn moesten regelen. Met het geld kunnen we een onderstel kopen en wat materiaal om er een nieuwe praalwagen op te bouwen. We staan te popelen om op het volgende carnaval weer mee te kunnen doen, maar we wachten nu nog op het gemeentebestuur. Zij moeten een nieuwe locatie vinden om de afgebrande loods te vervangen." (WSG)