Sokkel week na ongeval nog niet opgeruimd 16 mei 2018

Een bestuurder heeft vorige week een stenen sokkel stukgereden langs de trap van het gemeentelijk museum aan de Brusselsesteenweg in Melle. Een wagen stond er geparkeerd langs het museum voor de poort van de Gemeentelijke Basisschool. Het ging mis terwijl de bestuurder achteruit reed om zo in te voegen op de Brusselsesteenweg.





Een week na de feiten ligt de gebroken sokkel nog steeds voor de trap. De politie spande daarom de trap met een lint af en plaatste hekken errond. Het gemeentelijk museum is nog steeds bereikbaar via de andere trapingang.





(JEW/DVL)