Smeulende pellets leiden tot ontploffende benzinetank Wouter Spillebeen Jeffrey Dujardin

28 november 2018

14u08 0 Melle In de Collegebaan in Melle heeft een tuinhuis woensdagvoormiddag vuur gevat nadat smeulende houtpellets opflakkerden. Door het vuur ontplofte een benzinetank, maar de schade bleef beperkt.

Bewoners van de Collegebaan gooiden woensdagochtend de houtpellets uit hun kachel weg. “De kachel werkt sinds het laatste onderhoud niet meer zo goed, dus moeten we die elke dag legen”, zeggen de bewoners. “We gooiden de pellets op een stapel achteraan in de tuin, maar ze smeulden nog na.”

Geen overslag

De pellets flakkerden weer op en zetten zo een tuinhuis in brand, waar een grasmaaier en een benzinetank stonden. “De buren merkten wel wat rook op, maar pas toen de benzinetank ontplofte, hadden ze door dat er echt iets aan de hand was”, aldus de bewoners. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Omdat het tuinhuis niet aan de woning paalde, was er geen risico dat het vuur zou overslaan.

“Uiteindelijk is de schade beperkt gebleven”, gaan de bewoners verder. “Onze tuin is redelijk diep, dus het vuur bleef ver van het huis. Gelukkig is het niet overgeslagen naar een stapel gedroogd hout die er ook lag.”