Sluikstorter dropt z'n boeltje langs de Van Laetestraat Jeroen Desmecht Didier Verbaere

03 januari 2019

13u28 0 Melle Aan de Van Laetestraat in Melle heeft een sluikstorter zijn boeltje wel heel opzichtig langs de kant van de weg gedropt. Opvallend: op de versleten matras staat de naam’ TONI’ gesprayd.

De foto van het sluikstort verscheen donderdagochtend in een Facebookgroep voor inwoners van Melle. Het afval langs de Van Laetestraat werd deze ochtend al door enkele passanten opgemerkt. Of de naam ‘TONI’ verband houdt met de dader(s), is nog niet geweten: de politie heeft nog geen melding ontvangen van het sluikstort.

Eerder deze week kreeg de politie Rhode-Schelde wel al een melding van sluikstort aan natuurgebied Kalverhagen. Daar werden bussen met gebruikte olie en een twintigtal lege bierblikjes aangetroffen. “We vragen aan de inwoners om sluikstort steeds bij ons te melden”, zegt de politie. “Als wij een melding ontvangen, wordt dat wel degelijk onmiddellijk opgevolgd.”