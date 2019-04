Slimme verkeerslichten aan brug Varingstraat, sneller verkeer Didier Verbaere

10 april 2019



De verkeerslichten aan de brug over de spoorweg tussen Varingstraat en de Zwaantjesstraat en Akkerstraat in Melle is voortaan uitgerust met een slim detectiesysteem voor voertuigen. Wanneer je de brug nadert, krijg je voortaan sneller groen licht. Op die manier worden de wachttijden sterk verminderd voor het verkeer. Aan het project is een kostprijs verbonden van 3.065 euro.