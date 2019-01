SFI Melle krijgt 2,1 miljoen voor nieuwe basisschool Didier Verbaere

18 januari 2019

14u25 0 Melle Het Sint-Franciscus Instituut in Melle krijgt ruim 2,1 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe basisschool met lagere en kleuterafdeling. Ook de vrije basisschool in Massemen krijgt ruim 74.000 euro aan subsidies van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits.

Van oktober tot en met december 2018 is er voor bijna 18 miljoen euro aan subsidies toegekend aan 85 scholen in Oost-Vlaanderen om hun gebouwen te vernieuwen en te moderniseren. ”Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win. Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen, blijft onverminderd voortduren. Al in meer dan 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten worden nieuwe of grondig vernieuwde scholen gebouwd. Door deze investering van bijna 18 miljoen euro in onze Oost-Vlaamse scholen wordt opnieuw een grote stap voorwaarts gezet”, zegt minister Hilde Crevits (CD&V).