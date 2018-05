Secretaris Melle wordt algemeen directeur 30 mei 2018

Lena De Smaele, gemeentesecretaris in Melle, heeft de eed afgelegd als nieuwe algemene directeur van de gemeente. Haar aanstelling werd nog een pittige discussie in geheime zitting want ook OCMW secretaris Gertjie De Saedeleer stelde zich kandidaat voor de nieuwe functie. Uiteindelijk werd Lena De Smaele door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe directeur.





(DVL)